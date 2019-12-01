Небесное разоблачение: как жертв ДТП и других происшествий на Украине записали в героев революции

Грандиозный скандал на Украине. «Небесная сотня» людей погибших в 2014-м году на Майдане оказалась фальшивкой. Кто-то сознательно записал в павших героев революции достоинства — жертву ДТП, участника пьяной драки, самоубийцу и так далее. Кто-то умер от пневмонии, инфаркта и даже аллергии.

Три человека из списка, как выяснилось, вообще скончались не в Киеве, а в других городах и в другое время. А ведь в честь этих людей названы улицы и площади, их семьи получают выплаты и льготы. Самый большой подлог Майдана выявила украинский политик Елена Лукаш. Она провела тщательное расследование, собирая информацию буквально по крупицам. Что же.

Кто-то еще там бьется за правду. Но есть ли у них шансы победить? Это сложный вопрос. Вы же помните, что расследование этих 107 убийств всячески тормозилось и саботировалось. Люди надеялись, что Владимир Зеленский проявит президентскую волю и заставит следователей делать свою работу, но нет. Похоже ему тоже не хочется, чтобы правда всплыла.

По каким причинам — непонятно. Екатерина Иванова о том, чем обернется небесное разоблачение для ключевых политиканов Украины.

День достоинства и свободы на Украине отметили с размахом. Страна чтит память мучеников и жертв режима. У каждого своя красивая история подвига.

«Мне было 12. И да, я была на Майдане. Мой папа был сотником во дворце профсоюзов, а я была на Майдане и волонтерила тут», — вспоминает Ирина Дидыч, дочь Сергея Дидыч.

В местной Википедии про героя «Небесной сотни» несколько строк. Пал жертвой столкновения между митингующими и бойцами «Беркута». Взрыв гранаты. Ранение в шею. Все. О том, что на самом деле Дидыч погиб под колесами грузовика, которым управлял другой активист Майдана, ни слова. Крайним все-равно назначили сотрудника спецназа. Так легенда звучит гораздо трагичнее.

Экс-депутат Рады раскритиковала список «небесной сотни»

«Майдановец задавил майдановца и был амнистирован. Погибший Сергей Дидыч является потерпевшим сейчас, чтобы вы понимали уровень цинизма этих нелюдей. Потерпевшим сейчас является в деле одного из беркутовцев, который находится сейчас в Лукьяновском СИЗО. Его фамилия Шаповалов, а имя Виктор», — говорит Елена Лукаш, народный депутат Украины 5 и 6 созывов, заслуженный юрист Украины.

Елена Лукаш экс-министр юстиции Украины. После вооруженного переворота осталась на родине. Провела собственное расследование. Это сухие факты. Конкретика. Страшная правда, которая ставит крест на красивой истории «Небесной сотни». Как минимум половина героев — вымышленные.

«Синенко Сергей. Самоубийство. Цыпун Андрей найден мертвым на окраине Киева. Виктор Прохорчук был найден во дворе Крещатика со следами насильственной смерти, и свидетелей того, что он принимал участие в Майдане нет ни одного», — продолжает свой рассказ Елена Лукаш, народный депутат Украины 5 и 6 созывов, заслуженный юрист Украины.

И это далеко не полный список. Новому режиму нужны были жертвы, и как можно больше. Чем масштабнее потери, тем трагичнее судьба полыхающей Украины. В итоге 107 имен. И уже не важно, как именно погибли все эти люди. Миф о героях Майдана сплотил страну.

«Ольга Бура. Ольга умерла 10 марта 2014 года в палатке Майдана от укола ледокаином, предварительно порезавшись консервной банкой, у нее загнил палец. Ей сделали укол ледокаина. У нее была аллергия. И она погибла и стала героем Украины», — говорит Елена Лукаш, народный депутат Украины 5 и 6 созывов, заслуженный юрист Украины.

В материалах дела содержится масса любопытных подробностей. Но их как будто не замечают. Экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины сделал все возможное, чтобы спустить дело на тормозах.

«Известно, что господин похищал документы специально. У него были найдены потом две папки с документами, касающихся дела. Я не исключаю, что по приказу прокурорских следователей были уничтожены целый ряд улик», — считает политолог Константин Бондаренко.

Теперь взять дело под свой контроль грозится государственное бюро расследований. Этакое ФБР на украинский манер. События на Майдане будет расследовать специально созданный отдел. Правда, в его эффективность верится с трудом. Рука руку моет. Глава ГБР Роман Труба прекрасно понимает — развенчать миф о «небесной сотне» себе дороже. Так что дело труба.

«Западное лобби, которое усиленно поддерживало Майдан и впоследствии новое руководство Украины, оно костьми ляжет, чтобы никакой правды общество об этих событиях не узнало», — говорит политолог Кирилл Молчанов.

Да и не нужна никому эта горькая правда. На Украине совсем не осталось поводов для гордости, а тут вдруг целая аллея героев. Борцы за свободу и европейские ценности не сболтнут лишнего. А политики еще долго будут внушать жителям Незалежной, какие они сильные, независимые и гордые.

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«Ребята из „Небесной сотни“ вошли в пантеон не только украинских, но и европейских героев. Перед всеми матерями погибших героев клянусь: Европа всегда будет помнить о ваших сыновьях», — говорит Дональд Туск, председатель европейского совета.

Пустые обещания. Даже на самой Украине сейчас есть дела поважнее. В самом разгаре битва титанов и война компроматов. Олигархи бросились делить финансовые потоки.

«С одной стороны, ключевой игрок, это господин Коломойский, который срочно выстраивает систему связей коррупционных и получений средств из бюджета. С другой стороны, господин Порошенко, которого ненавидят все», — говорит политолог Владимир Джаралла.

Где-то в стороне за всем происходящим наблюдает президент Зеленский. Для проведения обещанных реформ и принятия кардинальных решений главному слуге народа явно не хватает политического веса. И как не пытается Владимир Александрович достать Петра Алексеевича пока без толку. Шоколадный король фигурирует сразу в 13 уголовных делах, а обвинений ни по одному предъявлено так и не было. Теперь еще и депутатской неприкосновенности обещают лишить. Хватит ли у президента и его соратников смелости большой вопрос. Что же касается дела «Небесной сотни» — легенда вряд ли поменяется. Слишком удобны эти погибшие. Дивиденты с них снимали прежние властители и нынешние не отстают. Зеленский с супругой отметились у мемориала. Рейтинг падает, а здесь беспроигрышный вариант. Избиратели оценят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Порошенко присвоил звания Героев Украины погибшим в пьяных драках и ДТП.