Дана Борисова рассказала, как попала в «Армейский магазин»

Дана Борисова вспомнила, как попала в популярную программу 90-х «Армейский магазин». Об этом телеведущая рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ. По ее словам, она не скучает по предыдущему месту работы.

«Армейский магазин» мне, если честно, омерзителен», — заявила знаменитость.

Как рассказала Борисова, она стала ведущей на главном канале страны через полгода после поступления на журфак. Отец ее молодого человека работал режиссером на телевидении. Однажды он сказал, что каналу требуется ведущая. Девушка откликнулась на вакансию и пришла на пробы.

«Прочитала какую-то басню на фоне военной тряпочки. Вскоре мне позвонили и сказали, что меня взяли на работу», — поделилась Дана.

Студентку предупредили, что она будет ездить по военным частям и погранзаставам. Молодая ведущая извлекла из этого свою пользу. По ее словам, во время поездок она флиртовала с офицерами. Солдаты ее стеснялись, да и сама Борисова к ним не подходила — не ее масштаб.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова показала загадочного супруга-наркомана, с которым прожила три месяца.