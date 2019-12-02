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  4. Среди погибших в ДТП с автобусом в Тунисе россиян не оказалось

Среди погибших в ДТП с автобусом в Тунисе россиян не оказалось

, 0:16 | Валентин Черников 16

Посольство РФ заявило, что находится в тесном контакте с властями африканского государства.

Фото: www.globallookpress.com © Walter G. Allgöwer

Граждан РФ среди пострадавших в Тунисе нет. Об этом сообщили в российском посольстве, пишут «Известия». По словам представителей дипломатической миссии, они находятся в тесном контакте с властями республики.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 1 декабря туристический автобус опрокинулся на одной из магистралей на севере африканской страны. Авария произошла в районе Айн ас-Сенуси в провинции Беджа. В салоне находились 43 человека. Большинство из них — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. 22 пассажира погибли, 21 получил ранения.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на опасном участке дороги. По другой версии, причиной ДТП стало превышение скорости, уточняет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места происшествия с автобусом в Тунисе.

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