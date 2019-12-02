Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Сегодня вы можете обнаружить, что исполняете свое священное предназначение, вибрируете с частотой изобилия, вдохновляете окружающих и распространяете их хорошие вибрации как конфетти, при этом выглядя, как самая лучезарная версия себя. Таинственная улыбка на вашем лице раскрывает радость от того, что вы преодолели все страхи, которые когда-то сковывали вас. Призовите свою силу обратно, Раки. Знайте, что вы являетесь создателем своей судьбы.

Солнце тоже может погаснуть, Близнецы. Вы так стремились к чему-то блестящему и теперь разочарованы, обнаружив, что желаемый объект оказался не золотом? Не грустите. Обратите внимание, что возможно вас окружают «золотые» люди. Не позволяйте аргументам сбить вас с толку. Вместо этого посмотрите, как вы можете преодолеть разрыв в общении с близкими и стать с ними единым целым.

Тельцы, сегодня вы можете обнаружить, что уже вышли на новый уровень, к которому стремились так долго. Осознание может прийти в виде продвижения по службе или в виде совершенно новой работы. В любом случае, это символ тяжелой работы, которую вы проделали. Для некоторых это может быть время переезда в новую квартиру или новый офис. Ваш прогресс также принесет с собой подарок в виде финансовой стабильности. Чувствуете вдохновение инвестировать в собственный комфорт? Время пришло.

Колесо времени вращается бесконечно. Так что конец — это всегда начало. А начало — это конец. Подумайте об этом сегодня, Овны. Сейчас вы находитесь на пути к величию. Вы только что завершили значительный проект и наслаждаетесь результатами своей тяжелой работы. Найдите минутку, чтобы оглянуться назад и усвоить уроки. Путь, по которому вы идете, станет более понятным в этот момент.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 декабря, растущая Луна в Водолее сулит представителям почти всех знаков зодиака благоприятный день для любых начинаний.

♌ Лев

Вы когда-нибудь любовались осенними листьями? Каким образом они спускаются к Матери-Земле? В этом действии нет чувства конкуренции. Они никогда не сражаются друг с другом, чтобы спуститься на землю первыми. Вместо этого они проводят свое приятное время, покачиваясь на пути к месту назначения. Если вы попали в центр ненужной драмы, подумайте о себе и своих собратьях-воинах как о листьях в одном путешествии и посмотрите, как резко меняется ваше уравнение.

Космический совет: добро пожаловать в мир и гармонию.

♍ Дева

Мудрые слова Брюса Ли помогут вам преодолеть турбулентность, Девы. Он говорил, что терпение не пассивно; напротив, это концентрация силы. Оставайтесь сосредоточенными на своей цели. Поймите, что все происходит по задумке Вселенной. Когда дело доходит до вашей профессиональной жизни, на этот раз, прислушайтесь к голове, а не к сердцу. Это означает, что стоит принимать холодные и взвешенные решения. Кроме того, это значит, что важно отбросить эмоции, когда вы стремительно движетесь в направлении ваших долгосрочных целей.

Космический совет: больше рассудительности и меньше эмоций, Девы!

♎ Весы

В чем преимущества контакта с вашей интуицией? Например, в доверии к знакам, которые призывают вас сделать шаг вперед. Мир может не подчиняться вашим желаниям, но это совсем не означает, что вы совершаете ошибки. Вы точно знаете, что делаете в этом мире. Для некоторых из вас сейчас может наступить период превращения вашей страсти в профессию. Наличие бизнес-плана поможет вам заработать дополнительные деньги, пока вы идете к своей священной цели.

Космический совет: наберитесь смелости и дерзайте!

♏ Скорпион

Лев не заботится о мнении ягненка. Вы уже лидер стаи, Скорпион. Не позволяйте демону неуверенности вашему успеху. Значит ли это, что вы испортите отношения с окружающими? Совсем нет. Вам не нужно идти на конфликт, если вы этого не хотите. Вместо того, чтобы навязывать свои взгляды другим, дайте им факты. То, как вы общаетесь, также будет иметь значение.

Космический совет: будьте напористы, но не агрессивны.

♐ Стрелец

Чтобы осознать свое предназначение, стоит принять новые истины и отказаться от старых взглядов на то, чего вы можете достичь. Только так вы сможете добиться желаемого, Стрельцы. Наступает поворотный момент — период метаморфоз. Окунитесь в процесс снятия с себя слоев обусловленности, когда вы обнаружите драгоценности, которые Вселенная спрятала внутри вас. Космический совет: наступило время заглянуть внутрь себя.

♑ Козерог

Вы на грани прорыва, Козероги. В любой момент у вас появятся два жизнеспособных варианта: работать с проверенными временем людьми или прыгнуть в неизвестность. Позвольте себе соблазниться незнакомыми территориями. Вот где рост! PS: карьерный переход выглядит довольно многообещающе. Космический совет: следуйте указателям, которые ведут вас к новому.

♒ Водолей

Социальные сети полны лжи, как и посты, которые создают у вас впечатление, что есть идеальные люди, у которых никогда нет проблем. Это всего лишь картинка и не стоит обращать на это внимания. Зависть — плохое чувство. Не бойтесь обратиться за помощью, если окажетесь в трудном положении. Слова поддержки от вашего лучшего друга придадут вам уверенности, которая вам нужна в данный момент. Некоторые из вас могут обнаружить, что у вас какой-то финансовый кризис. Не переживайте, эти трудности всего лишь временные.

Космический совет: не бойтесь обратиться за помощью.

♊ Рыбы

Каждое действие имеет последствия, Рыбы. Примите это, изучая пути, которые открываются для вас. Выбор более легкой дороги сделает вашу жизнь проще, но также отодвинет вас на несколько шагов назад по лестнице эволюции. Испытайте себя. Сосредоточьтесь на долгосрочной, а не на краткосрочной прибыли. В этом секрет создания пространства для больших и лучших возможностей.

Космический совет: делайте выбор в соответствии с вашими высшими целями.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря.