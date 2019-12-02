«Естественная!» Ирина Пегова показала, как отдыхнула в Крыму без макияжа

Крымские фото Ирины Пеговой без макияжа восхитили ее подписчиков в Instagram. В микроблоге актриса вложила снимки из Генуэзской крепости в Судаке. Туда она отправилась в последний день осени, незадолго до возвращения в Москву.

«Воспоминания вчерашнего выходного, последнего дня осени-2019! Они со мной навсегда. Глубоко спрятались в сердце и под корочкой!» — написала под фото звезда экрана.

Instagram @pegovairina

В Крым Пегова приехала для съемок очередной картины с ее участием. В последние часы пребывания на полуострове артистка посетила Ливадийский дворец.

На фотографиях из Судака, как и на многих других, Ирина предстала без макияжа. Фолловеры в который раз восхитились ее внешностью и одарили комплиментами.

«Какая вы все же красивая женщина!»

«Естественная, натуральная, вас хочется разглядывать! А когда разглядываешь, кажется, что знакома с вами»;

«Простое, милое лицо, не испорченное снобизмом. Все естественно и красиво. Пусть воспоминания будут приятными», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова восхитила фанатов пышными формами в глубоком декольте.