Пригожин поддержал Добрынина, считающего российских звезд тупыми

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал коллегу по цеху эстрадного певца Вячеслава Добрынина, считающего российских звезд тупыми. Ранее 73-летний исполнитель посетовал на то, что представители отечественного шоу-бизнеса «плохо говорят и не знают, как выразить свои мысли».

«Есть люди, которые могут называться настоящими артистами, а есть много шлака», — цитирует продюсера «Газета.Ru».

По мнению Иосифа Пригожина, нынешние молодые артисты «хотят легкой добычи», но не хотят трудиться. Он убежден — хорошему исполнителю нужно образование. В качестве примера он привел свою супругу Валерию. Известная певица долго работала, чтобы заслужить любовь зрителей. Поп-дива обучалась сначала в музыкальной школе, а затем в институте.

«Понимаете, раньше нельзя было просто взять и полезть на сцену, а сейчас этим занимаются все. Как говорится, все хотят съесть рыбку, но никто не хочет удочку. Кто-то думает: „а запишу-ка я песню“, но никто не хочет трудиться, особенно молодежь», — посетовал Пригожин.

Вячеслав Добрынин жестко высказался об умственных способностях коллег по цеху во время интервью после шоу «Дискотека 80-х». Певец рассказал, что много учился в свое время.

«В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые!», — возмущенно отметил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 50-летний Иосиф Пригожин повеселил фанатов фото с «вантузом» на голове.