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  4. Энергоблок отключился на новой Сахалинской ГРЭС-2

Энергоблок отключился на новой Сахалинской ГРЭС-2

, 8:26 | Василий Заика Видео 54

Крупнейший энергетический объект региона в настоящий момент работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку.

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Фото, видео: Minenergo.gov.ru

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился спустя четыре дня после официального пуска в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

В настоящий момент крупнейший энергетический объект региона функционирует по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. Специалистами в оперативном порядке были задействованы мощности резервного оборудования. Данные меры позволили минимизировать перебои в электроснабжении потребителей.

В настоящий момент на станции проводится расследование инцидента, в ходе которого будут выявлены причины произошедшего отключения энергоблока.

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 было начато в 2015 году. Пуск станции в эксплуатацию состоялся на прошедшей неделе. Современный энергетический объект мощностью 120 МВт был построен взамен устаревшей Сахалинской ГРЭС, функционировавшей с 1965 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое человек погибли при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2.

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