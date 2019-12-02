Энергоблок отключился на новой Сахалинской ГРЭС-2

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился спустя четыре дня после официального пуска в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

В настоящий момент крупнейший энергетический объект региона функционирует по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. Специалистами в оперативном порядке были задействованы мощности резервного оборудования. Данные меры позволили минимизировать перебои в электроснабжении потребителей.

В настоящий момент на станции проводится расследование инцидента, в ходе которого будут выявлены причины произошедшего отключения энергоблока.

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 было начато в 2015 году. Пуск станции в эксплуатацию состоялся на прошедшей неделе. Современный энергетический объект мощностью 120 МВт был построен взамен устаревшей Сахалинской ГРЭС, функционировавшей с 1965 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое человек погибли при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2.