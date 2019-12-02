Бодипозитив, депрессия или беременность: почему Меган Маркл не может похудеть?

Меган Маркл подверглась жесткой критике общественности из-за лишних килограмм, пишет Starhit. В мае этого года герцогиня Сассекская родила сына и после этого, по утверждению хейтеров, полностью потеряла форму. Источники утверждают — знаменитость не ходит в спортзал и даже не имеет в доме весов.

В обществе появилось несколько теорий того, почему супруга принца Гарри так и не может вернуть былую стройность.

Меган Маркл не похудеет из-за поддержания образа феминистки

Еще до замужества герцогиня Сассекская поддерживала феминистские взгляды. Знаменитость также выступала против любой дискриминации: по гендерному, национальному или иному признаку. Меган Маркл всегда утверждала, что женщины должны любить себя такими, какие они есть.

Источники полагают — подобные взгляды вполне могли вылиться в настоящую приверженность бодипозиву (тотальному принятию своего тела). А это значит, что жена Гарри никогда не станет изнурять себя диетами и тренировками.

Меган Маркл не сбросит лишний вес пока хейтеры ее травят

Возможно, герцогиня Сассекская не может похудеть из-за постоянного стресса. Папарацци следят за каждым ее шагом. Желтые издания распространяют недостоверную информацию, а общество не перестает муссировать слухи о ней.

«Иногда люди говорят лживые вещи. Им отвечают, что это неправда, но разговоры не прекращаются… Я не знаю никого в мире, для кого это было бы нормально», — заявила однажды расстроенная Меган Маркл.

Не секрет, что женщины могут «заедать» стресс и негативные эмоции. По одной из версий именно это сейчас демонстрирует жена принца Гарри.

Меган Маркл похудеет, как только родит второго малыша

Еще одной причиной, по которой знаменитость не может похудеть, общественность и таблоиды считают возможную беременность. Слухи о возможном пополнении в королевской семье появились сразу после того, как Меган Маркл выписали из роддома с первенцем.

Если информация о втором ребенке подтвердится, это будет означать, что фанаты еще, как минимум, пару лет не увидят своего кумира в идеальной форме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонникам королевской семьи не дает покоя возможная беременность Меган Маркл.