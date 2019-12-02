Из музея Штази похищены экспонаты тайной полиции Берлина

В Берлине неизвестные ограбили музей Штази, в котором хранятся экспонаты, связанные с тайной полицией Восточной Германии. Инцидент произошел в ночь на 1 декабря. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Известно, что грабители ворвались в окно на первом этаже, разбили несколько витрин и украли медали и украшения, сообщает полиция города. По словам директора музея Йорга Дрисельманна, среди похищенного — Орден «За заслуги перед отечеством» (ГДР), Орден Ленина и высшая награда Германской Демократической Республики, Орден Карла Маркса.

«Это не огромные сокровища. Но мы исторический музей и не ждем прихода грабителей», — цитирует Дрисельманна Tagesspiegel.

Это уже не первый случай ограбления музея в Германии. Кража экспонатов из музея Штази произошла спустя несколько дней после впечатляющего ограбления крупнейшей сокровищницы Европы — музея «Зеленый свод» в Дрездене. До этого происшествия он считался неприступной крепостью. Момент ограбления попал на видео.

Потрясенная потерей, министр культуры Германии Моника Грютерс на этой неделе призвала провести национальную конференцию по музейной безопасности.

«Нам нужно посмотреть, как музеи могут защитить свои объекты от такой жестокой деятельности, оставаясь при этом доступными для общественности обычным способом», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ограбление кондуктора трамвая с использованием огнетушителя попало на видео.