Анна Хилькевич восхитила фанатов идеальной фигурой

Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич опубликовала видео на своей странице в Instagram с тренировки в зале. На записи артистка выполняет упражнение на ягодичные мышцы под чутким руководством тренера.

«Строгий тренер = крепкие… нервы», — шутливо подписала пост звезда.

Instagram @annakhilkevich

Оказывается, что даже обладательнице такой фигуры приходится усердно заниматься спортом, чтобы сохранять привлекательный внешний вид. Фанаты восхитились стройностью Анны и написали ей комплименты в комментариях.

«Вы такая тут классная»;

«Идеальная фигура, молодец!»;

«Анна Вы молодец. Хорошо выглядите, так держать. Главное желание»;

«Вы умничка! Хочется брать с вас пример», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Хилькевич раскритиковали в сети за излишнюю худобу.