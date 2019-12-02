Анна Хилькевич восхитила фанатов идеальной фигурой

Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич опубликовала видео на своей странице в Instagram с тренировки в зале. На записи артистка выполняет упражнение на ягодичные мышцы под чутким руководством тренера.
«Строгий тренер = крепкие… нервы», — шутливо подписала пост звезда.
Оказывается, что даже обладательнице такой фигуры приходится усердно заниматься спортом, чтобы сохранять привлекательный внешний вид. Фанаты восхитились стройностью Анны и написали ей комплименты в комментариях.
«Вы такая тут классная»;
«Идеальная фигура, молодец!»;
«Анна Вы молодец. Хорошо выглядите, так держать. Главное желание»;
«Вы умничка! Хочется брать с вас пример», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Хилькевич раскритиковали в сети за излишнюю худобу.