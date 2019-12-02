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Анна Хилькевич восхитила фанатов идеальной фигурой

, 13:35 | Мия Субботина Видео 2 409

Актриса поделилась роликом с тренировки в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич опубликовала видео на своей странице в Instagram с тренировки в зале. На записи артистка выполняет упражнение на ягодичные мышцы под чутким руководством тренера.

«Строгий тренер = крепкие… нервы», — шутливо подписала пост звезда.

Instagram @annakhilkevich

Оказывается, что даже обладательнице такой фигуры приходится усердно заниматься спортом, чтобы сохранять привлекательный внешний вид. Фанаты восхитились стройностью Анны и написали ей комплименты в комментариях.

«Вы такая тут классная»;

«Идеальная фигура, молодец!»;

«Анна Вы молодец. Хорошо выглядите, так держать. Главное желание»;

«Вы умничка! Хочется брать с вас пример», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Хилькевич раскритиковали в сети за излишнюю худобу.

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Анна Хилькевич восхитила фанатов идеальной фигурой

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