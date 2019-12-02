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Полицейский с риском для жизни задержал пьяного водителя в Крыму

, 16:18 Эфирная новость 82

Во время проверки документов мужчина решил, что в его случае лучше сбежать, и резко нажал на газ.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Крымский полицейский, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Во время проверки документов водитель решил, что в его случае лучше сбежать, и резко нажал на газ. 

«Автомобиль начал движение. Быстрая реакция и хорошая физическая подготовка позволила нашему сотруднику удержаться на машине, которая с большой скоростью ехала по дороге, виляя из стороны в сторону, а затем и остановить правонарушителя», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На место прибыло подкрепление. Нарушителя доставили в отдел полиции. Позже выяснилось, что его уже лишали прав. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры момента аварии в Татарстане. На заснеженной дороге автомобиль влетел под фуру. 

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