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Супругу Олега Меньшикова не узнали без макияжа

, 19:55 | Мия Субботина Фото 35

Пользователи сети не признали Анастасию на семейном фото.

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Фото, видео: Instagram @olegmenshikov.ru

Российский актер театра и кино Олег Меньшиков появился на публичном мероприятии в театре имени Ермоловой вместе с супругой Анастасией. Семейное фото опубликовано на странице официального сообщества поклонников актера в Instagram.

«Прощаемся с осенью в приятной компании под зажигательные ритмы джаза…», — подписан снимок.

Instagram @olegmenshikov.ru

Однако некоторые подписчики не признали на свежем фото супругу Олега Меньшикова. На вопрос поклонницы, где его жена, администратор страницы ответила крайне раздраженно.

«Вы издеваетесь или действительно не в курсе? На фото!», — написала модератор.

Вероятно, узнать Анастасию публике помешали отсутствие макияжа и молодежный стиль одежды, в котором она появилась на мероприятии. Однако истинные фанаты пары написали им в комментариях комплименты.

«Жена красивая. И похожи чуть-чуть. Счастья!»;

«Славная пара!»;

«Замечательное теплое фото», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал интересные факты о жизни Олега Меньшикова.

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