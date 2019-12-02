Супругу Олега Меньшикова не узнали без макияжа

Российский актер театра и кино Олег Меньшиков появился на публичном мероприятии в театре имени Ермоловой вместе с супругой Анастасией. Семейное фото опубликовано на странице официального сообщества поклонников актера в Instagram.
«Прощаемся с осенью в приятной компании под зажигательные ритмы джаза…», — подписан снимок.
Однако некоторые подписчики не признали на свежем фото супругу Олега Меньшикова. На вопрос поклонницы, где его жена, администратор страницы ответила крайне раздраженно.
«Вы издеваетесь или действительно не в курсе? На фото!», — написала модератор.
Вероятно, узнать Анастасию публике помешали отсутствие макияжа и молодежный стиль одежды, в котором она появилась на мероприятии. Однако истинные фанаты пары написали им в комментариях комплименты.
«Жена красивая. И похожи чуть-чуть. Счастья!»;
«Славная пара!»;
«Замечательное теплое фото», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru публиковал интересные факты о жизни Олега Меньшикова.