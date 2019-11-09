59 лет Олегу Меньшикову: Интересные факты о жизни знаменитого актера

Талантливому российскому актеру Олегу Меньшикову исполнилось 59 лет. По случаю дня рождения журналисты 5-tv.ru публикует самые интересные факты из жизни Меньшикова.

Поступление в театральное училище

Родители будущей звезды отдали сына в театральное училище Щепкина, несмотря на то, что сами не имели отношения к искусству. Актерский дебют Меньшикова состоялся еще в студенчестве. Тогда ему предложили роль в картине Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь».

Пилотная работа с Никитой Михалковым началась с картины «Родня». Кинолента «Покровские ворота», вышедшая на экраны в 1982 году, принесла актеру всенародное признание.

Личная жизнь и карьерные взлеты

В 2005 году 45-летний Меньшиков женится на молодой актрисе Анастасии Черновой. Тогда же на экраны выходит его первое авторское новогоднее шоу «Первая ночь с Олегом Меньшиковым». На этом актер не останавливается и спустя три года презентует собственную монопостановку «1900». В спектакле «Калигула» 1989 года Меньшиков сыграл римского диктатора. Роль в исполнении актера по достоинству оценили западные критики.

ТАСС / Станислав Красильников

Театр Ермоловой и премия Лоуренса Оливье

Новым руководителем Театра Ермоловой Олег Меньшиков стал в 2012 году. Глобальные изменения в жизни коллектива, сокращение количества скучных и нежелательных постановок — многие сотрудники были недовольны.

«Иногда надо „через не могу“ перебарывать ситуацию, этому я научился у режиссера Никиты Михалкова, дожимать, делать все для того, чтобы получилось, прилагать все усилия, чтобы все воплотилось в жизнь», — пояснил Меньшиков.

Премию Лоуренса Оливье Меньшиков получил за роль Сергея Есенина. По его словам, это сильно изменило его отношение к театральным постановкам и кинематографу. Признание в Великобритании заставило его развиваться и двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Олег Меньшиков попал в реанимацию.