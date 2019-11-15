Дочь Аллы Вербер показала последнее видео с матерью

В сети появилось последнее видео с участием Аллы Вербер. На странице погибшей в Instagram его разместила дочь Аллы — Катерина. Фэшн-директор ЦУМа скоропостижно скончалась 6 августа. А ролик, который опубликовала дочь Аллы, был записан 5 августа.

Instagram @verberalla

На видео 61-летняя женщина вовсю наслаждается жизнью — она танцует босиком на песчаном пляже. Вербер широко улыбается и с удовольствием слушает музыку со своего смартфона. По словам Катерины, именно эту запись ее мама хотела опубликовать в социальной сети — но не успела.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Алла Вербер скоропостижно скончалась из-за менингококкового сепсиса.