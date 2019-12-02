Актер Иван Николаев отказался признавать «ребенка» от танцовщицы

Российский актер Иван Николаев, известный по сериалу «Клуб», всегда пользовался вниманием женщин. Однако последние пять лет он верен одной девушке — владелице сети ателье Алисе Телли. Пара собирается скоро пожениться, но недавно объявилась девушка по имени Ольга Ижуткина, которая утверждает, что ждет ребенка от артиста.

Иван появился в шоу на Первом канале, чтобы доказать верность своей невесте. Он подчеркнул, что пришел на передачу не ради пиара, а для того, чтобы отстоять свое достоинство. В ходе передачи мужчина прошел проверку на детекторе лжи и заверил, что у него ничего не было с танцовщицей. По его словам, они познакомились в караоке и просто общались в компании.

Николаев жалуется, что на протяжении двух месяцев девушка не дает ему покоя, требуя признать ее будущего ребенка. Ольга Ижуткина также пришла на ток-шоу и заявила в эфире, что через четыре месяца родит актеру сына. По ее словам, после встречи они поехали к нему домой. Роман был недолгим, длинной в одну ночь. Эти слова рассмешили звезду, но детектор лжи показал, что Ольга говорит правду.

«Скорее всего он думает, что я ему просто неровня», — сказала танцовщица.

Артист отметил, что у него потрясающий круг общения и естественно, танцовщица Ольга не подходит ему по восприятию жизни.

После этого эксперты поинтересовались у Ижуткиной, почему она отказалась от простой процедуры установления отцовства. Девушка заверила, что боится навредить будущему малышу. Данный ответ вызвал недоумение у публики, так как все беременные сдают кровь на анализы и это безопасно. Также экспертов насторожил тот факт, что Ольга не смогла назвать срок беременности в неделях. Одна из присутствующих в студии смогла вывести героиню на чистую воду. Оказалось, что Ольга не беременна. Девушка просто хотела обеспечить себя за счет известного актера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дана Борисова и Алексей Панин прокомментировали слухи о рождении общего ребенка.