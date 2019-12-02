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Оксана Федорова вместе с детьми поздравила супруга с днем рождения

, 18:50 | Алиса Старжевская 240

Телеведущая показала подписчикам новое семейное фото.

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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова не афиширует свою личную жизнь в социальных сетях. Уже восемь лет она состоит в браке с сотрудником администрации Президента РФ Андреем Бородиным. Трогательно поздравить мужа Федорова решила в Instagram, пишет Teleprogramma.pro.

В первый декабрьский понедельник Оксана сделала исключение и выложила уютное семейное фото. На нем ведущая вместе с супругом обнимают своих детей — семилетнего сына Федора и шестилетнюю дочку Елизавету.

Под снимком женщина оставила душевное и теплое поздравление, назвав мужа капитаном большого корабля.

«Сегодня особенный день для нашей семьи! День рождения капитана нашего большого корабля! С утра его найдешь в спортзале, а вечер — в прорубь ледяной. Куда б ни шел твой путь тернистый, готовы мы идти с тобой! С днем рождения!!! Ура!» — написала Федорова.

К поздравлению присоединилась младшая наследница — Елизавета. Дочка Федоровой и Бородина прочитала отцу поздравление в стихах, пока глава семьи держал в руках большую поделку.

Instagram @fedorovaoksana

«Я желаю тебе счастья, понимания и любви. Ты у нас ведь самый лучший! Очень ценим мы тебя! Ты прости, что без капризов мы прожить не можем дня», — произнесла девочка.

Поклонники присоединились к ее теплым словам. Многие отметили, что не видели более гармоничной и дружной семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Федорова в элегантном костюме произвела фурор в Сургуте.

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