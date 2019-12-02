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Убийственные секты: жертва религиозных фанатиков или домашнего насилия?

, 20:55 Эфирная новость 35

Обстоятельства этого жуткого преступления шокировали не только Екатеринбург — всю страну. Однако открытым остается вопрос — что именно стало причиной жестокой расправы над ребенком.

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Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

История зверски убитого в Екатеринбурге ребенка сегодня получила продолжение.

Суд арестовал двоих подозреваемых — это родной отец мальчика и женщина, которая два дня якобы пыталась воскресить погибшего. Изуродованное тело ребенка нашли закопанным в парке на прошлой неделе. Местные СМИ сразу предположили, что мальчик — жертва религиозных фанатиков. Следствие ритуальный характер убийства пока не подтверждает. Мужчина обвинен в расправе из-за «личной неприязни», женщина — в пособничестве.

Обстоятельства этого жуткого преступления шокировали не только Екатеринбург — всю страну. Якобы, изгоняя бесов из сына, Казанцев избил его плетью, а чтобы соседи не слышали криков ребенка, засунул кляп в рот. Мальчик задохнулся. Потом родители — обратились за помощью к своей духовной наставнице — 48-летней Земфире Гайнулиной.

Роман Ишмухаметов изучил версии коллег-журналистов и считает, что они не лишены основания.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания отца убитого мальчика.

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