Убийственные секты: жертва религиозных фанатиков или домашнего насилия?

История зверски убитого в Екатеринбурге ребенка сегодня получила продолжение.

Суд арестовал двоих подозреваемых — это родной отец мальчика и женщина, которая два дня якобы пыталась воскресить погибшего. Изуродованное тело ребенка нашли закопанным в парке на прошлой неделе. Местные СМИ сразу предположили, что мальчик — жертва религиозных фанатиков. Следствие ритуальный характер убийства пока не подтверждает. Мужчина обвинен в расправе из-за «личной неприязни», женщина — в пособничестве.

Обстоятельства этого жуткого преступления шокировали не только Екатеринбург — всю страну. Якобы, изгоняя бесов из сына, Казанцев избил его плетью, а чтобы соседи не слышали криков ребенка, засунул кляп в рот. Мальчик задохнулся. Потом родители — обратились за помощью к своей духовной наставнице — 48-летней Земфире Гайнулиной.

Роман Ишмухаметов изучил версии коллег-журналистов и считает, что они не лишены основания.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания отца убитого мальчика.