Отец Николая Баскова перенес операцию за несколько лет до смерти

Российский музыкальный исполнитель Николай Басков рассказал о трагической судьбе своего отца, который ушел из жизни 30 июня. На момент смерти Виктору было 67 лет. Ранее артист не говорил о том, почему скончался его родитель, однако спустя несколько месяцев после трагедии признался, что Виктор долго болел.

За несколько лет до смерти отец Баскова перенес серьезную операцию. Хирург Сергей Готье спас мужчину, когда тот находился буквально на грани жизни и смерти.

«Наверное, мало кто из вас знает, что много лет назад моему отцу делали сложнейшую операцию. Когда оперировали моего отца, трансплантология была на таком уровне, что сложно было вообще понять, что делать. <…> Сергей Владимирович путем титанических усилий буквально вывел отечественную трансплантологию на мировой уровень», — цитирует музыканта Starhit.

Певец признался, что безмерно благодарен врачу, который помог вытащить его отца из критического состояния. Однако, несмотря на это, через несколько лет болезнь взяла верх.

«Я бесконечно благодарен Сергею Владимировичу Готье, и я знаю его не только как талантливого хирурга, как врача, который буквально живет своими пациентами, но и как организатора, который сделал почти невозможное!» — отметил Басков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью отца Баскова.