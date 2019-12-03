Дональд Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО

Сегодня в Лондоне стартует саммит глав государств-членов НАТО. Встреча знаковая — в этом году Альянс отмечает 70-летний юбилей.

В столицу Великобритании уже прибыл президент США Дональд Трамп. Вот только настроение у него, как минимум, задумчивое.

Еще на лужайке Белого дома, на полпути к вертолету он неожиданно забыл про свою супругу. Вспомнил о Мелании уже почти у трапа. Отсутствием президента решили воспользоваться его противники.

Демократы инициировали слушания по его импичменту. Американский лидер назвал это заговором — разбирательства решили провести специально в его отсутствие. А как только Трамп ступил на британскую землю, поспешил объявить в Twitter о контрмерах, которые подготовили его сторонники-республиканцы.

Это доклад на 120 страницах. В нем говорится, что президент США заморозил военную помощь Украине из прагматичных соображений — его якобы обеспокоила повсеместная коррупция в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Китай ввел санкции в отношении США.