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«Как жить с таким человеком?» Бывший Бородиной дал скандальное интервью

, 11:00 | Игорь Рязов Видео 71

Михаил Терехин раскрыл правду о причинах расставания с ведущей «Дома-2», а также рассказал об их отношениях после разрыва.

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Фото, видео: Instagram @borodylia, www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Anatoly Lomohov

Михаил Терехин, экс-участник «Дома-2» и бывший возлюбленный Ксении Бородиной, дал скандальное интервью. В нем он рассказал об отношениях с телеведущей и причинах расставания.

«Мы расстались с Бородиной не только из-за моего тяжелого характера. Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений, вместо того, чтобы любить человека», — признался Терехин.

Михаил добавил, что к концу отношений с Ксенией между ними уже не было физического притяжения. Однако изменять второй половинке он не начал. С одной стороны, не хотел ее предавать, а с другой, об этом бы сразу все узнали.

«Вряд ли ко мне кто-то будет так относиться, как Бородина. Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки», — цитирует его Starhit.

Терехин также рассказал, что не контактирует с Бородиной. Они созванивались после расставания только один раз — через полтора года. На возобновление отношений Михаил смотрит скептически.

«Не знаю, чего Ксения боится, может, что уведу ее, но у общих друзей мы не встречаемся по этой причине. У Бородиной очень тяжелый график, а как жить с таким человеком? Она же от работы не откажется», — считает он.

В интервью бывший возлюбленный Бородиной также сообщил, что сейчас не состоит в серьезных отношениях. Он работает адвокатом и воспитывает сына.

Как сообщал 5-tv.ru, Ксения Бородина уже четыре года замужем за Курбаном Омаровым. Поклонники, однако, не верят в искренность их отношений.

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