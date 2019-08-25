«Все погасло?»: Подписчики Бородиной не верят в искренность ее отношений с мужем

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина в своем Instagram 24 августа трогательно поздравила мужа Курбана Омарова с днем рождения и опубликовала их совместную фотографию. На снимке супруги в белых рубашках целуются на каком-то празднике.

«Любимый муж♥️ @zimamoscow. Сегодня день твоего рождения и мне сложнее всего, сказать тебе тут и в живую слова моей любви к тебе», — написала Ксения Бородина.

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Instagram @borodylia

Многие поклонники присоединились к поздравлениям светской львицы и пожелали паре гармонии и любви, однако некоторые фолловеры заподозрили звезду «Дома-2» в неискренности ее отношений с мужем. И обвинили Ксению в том, что она публикует архивные снимки с Курбаном, передает Teleprogramma.pro.

Некоторое время в сети муссировались слухи о том, что Бородина и Курбан разводятся. Пользователи обратили внимание, что звезда перестала носить обручальное кольцо на пальце. Однако ведущая никак не прокомментировала слухи и утверждает, что в их отношениях все отлично.

«Начало отношений… Любовь… Страсть… Старые фото — они такие милые. Сейчас то ли погасло все, то ли переросли они это все»;

«Самое главное, чтобы опять не спал с твоими подружками»;

«Самой не смешно», — оставили комментарии пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллега Бородиной Антон Беккужев прокомментировал слухи о разводе звезды.