Бегущего по тоннелю из России в Южную Осетию медведя сняли очевидцы на видео

Молодого медведя, бегущего по автомобильному тоннелю Траскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, снял на камеру видеорегистратора один из водителей. Кадры быстро распространились в соцсетях.

Косолапый мчался во весь опор по проезжей части высокогорной дороги по направлению Цхинвала, не обращая внимания на машины. К счастью, путешествие закончилось для нарушителя границы благополучно: выбежав из тоннеля, медведь пересек трассу прямо перед автомобилем, немного пробежал вдоль по обочине, сошел с дороги и скрылся в снежной ночи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как храбрый полицейский в американской Калифорнии спасал медведя, который забрался в мусорный контейнер и не мог из него выбраться.