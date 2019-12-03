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  4. Бегущего по тоннелю из России в Южную Осетию медведя сняли очевидцы на видео

Бегущего по тоннелю из России в Южную Осетию медведя сняли очевидцы на видео

, 10:51 | Светлана Александрова Видео 76

Косолапый мчался по проезжей части перед автомобилем, а потом скрылся в ночи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Ignacio Yufera, Facebook / Роберт Гард

Молодого медведя, бегущего по автомобильному тоннелю Траскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, снял на камеру видеорегистратора один из водителей. Кадры быстро распространились в соцсетях.

Косолапый мчался во весь опор по проезжей части высокогорной дороги по направлению Цхинвала, не обращая внимания на машины. К счастью, путешествие закончилось для нарушителя границы благополучно: выбежав из тоннеля, медведь пересек трассу прямо перед автомобилем, немного пробежал вдоль по обочине, сошел с дороги и скрылся в снежной ночи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как храбрый полицейский в американской Калифорнии спасал медведя, который забрался в мусорный контейнер и не мог из него выбраться.

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