Pussycat Dolls воссоединились спустя 10 лет и уже попали в центр скандала

Поп-группа Pussycat Dolls воссоединилась и вернется на сцену спустя десять лет после распада. Об этом на своей странице в Instagram сообщила главная солистка коллектива Николь Шерзингер.

«Так хорошо вернуться с моими девочками», — подписала она видеоролик, на котором танцует вместе с Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессика Сатта и Кимберли Уайатт.

В тур коллектив отправится весной 2020 года. С 5 по 17 апреля девушки побывают в девяти городах. В частности, в Дублине, Манчестере и Лондоне.

Первым делом воссоединившаяся поп-группа выступила на шоу талантов X-Factor. После выхода эпизода в эфир на Pussycat Dolls обрушились с критикой из-за слишком откровенных нарядов. Зрители написали организаторам шоу больше 400 жалоб.

Instagram @nicolescherzinger

«Кого эти взрослые женщины пытаются обмануть своими костюмами?»

«Такие движения полуголых дам неуместны в семейном шоу»;

«Ваше выступление на X-Factor прошлой ночью было провальным»;

«Спектакль должен был умереть навсегда», — написали недовольные.

Впрочем, многие обрадовались воссоединению Pussycat Dolls. Фанаты признаются, что не могут дождаться тура, а также очень активно зазывают девушек в Бразилию.

Pussycat Dolls распались в 2010 году. Продюсеры пытались сохранить группу за счет обновления состава, но не смогли. Официально коллектив был распущен, когда Николь Шерзингер начала сольную карьеру. Выступления девушек регулярно критиковали за слишком сексуальные наряды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом музыкальном воссоединении — рок-группа My Chemical Romance объявила о новой странице в своей биографии.