Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы с дочерью

После развода балерины Анастасии Волочковой ее дочка Ариадна осталась жить с бизнесменом Игорем Вдовиным. Это продолжает порождать массу слухов, в том числе и тех, что у артистки натянутые отношения с наследницей, пишут «Дни.ру» со ссылкой на Teleprogramma.pro.

Анастасия не скрывает, что у девочки сейчас переходный возраст. Из-за этого у мамы и дочки нередко случаются разногласия. Как считает сама балерина, у нее с воспитанницей они случаются не чаще, чем в любой другой семье. Волочкова уверена, Ариадна всем сердцем любит и гордится звездной мамой.

«У Ариши сейчас переходный возраст — ей 14 лет. Некоторые мои советы она не принимает, отрицает их, но такие сложности есть во многих семьях. В душе она трогательная и относится ко мне с большой любовью. А уж как ее люблю я!» — призналась артистка.

Девочка доказала, что у нее теплые отношения с мамой, когда посетила премьеру спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Чтобы достойно выступить, Волочкова прошла через изнурительные тренировки — звезда по восемь часов в день стояла у балетного станка.

«Для своей дочери я являюсь предметом для подражания, она мной гордится. А я, в свою очередь, прививаю ей с детства любовь к людям, объясняю, что в любых ситуациях нужно оставаться доброй и беречь честь смолоду», — говорит Анастасия.

Примером теплых и дружеских семейных отношений для Анастасии Волочковой стали отношения со своей мамой — Тамарой Владимировной. Несмотря на долгие разногласия и ссоры, недавно женщины смогли забыть былые обиды и помириться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова возмутила фанатов новым видео.