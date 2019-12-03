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Путин провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии

, 14:53 | Игорь Рязов Видео 129

Президент РФ и Урсула фон дер Ляйен обсудили отношения между Россией и Евросоюзом, а также предстоящую встречу в «нормандском формате».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, Zhang Cheng, Han Yan, Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы Путин поздравил дер Ляйен со вступлением в должность председателя Еврокомиссии.

Стороны обсудили состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Оба согласились, что нужно искать точки соприкосновения и развивать прямой диалог, несмотря на непростой период в отношениях.

Кроме того, президент РФ и глава ЕК поговорили о предстоящей встрече в «нормандском формате». В этом контексте они подчеркнули, что важно последовательно выполнять Минские договоренности.

Урсула фон дер Ляйен официально вступила в должность 1 декабря. До этого она в течение шести лет занимала пост министра обороны Германии. Она стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.

На встречу в «нормандском формате» 9 декабря приедут лидеры четырех стран: России, Украины, Германии и Франции. Ранее 5-tv.ru сообщал, каким может быть формат общения Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

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