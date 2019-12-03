Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы Путин поздравил дер Ляйен со вступлением в должность председателя Еврокомиссии.

Стороны обсудили состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Оба согласились, что нужно искать точки соприкосновения и развивать прямой диалог, несмотря на непростой период в отношениях.

Кроме того, президент РФ и глава ЕК поговорили о предстоящей встрече в «нормандском формате». В этом контексте они подчеркнули, что важно последовательно выполнять Минские договоренности.

Урсула фон дер Ляйен официально вступила в должность 1 декабря. До этого она в течение шести лет занимала пост министра обороны Германии. Она стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.

На встречу в «нормандском формате» 9 декабря приедут лидеры четырех стран: России, Украины, Германии и Франции. Ранее 5-tv.ru сообщал, каким может быть формат общения Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.