Названа основная версия крупного пожара в ангаре на юге Петербурга

Экстренные службы Петербурга продолжают работать на юге Северной столицы. Ночью там загорелся ангар крупной логистической компании, за считанные минуты пламя охватило все здание, к утру конструкция рухнула. Огонь тушат до сих пор.

На месте ЧП находится корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Пострадавших нет. Версий несколько. Одна из них основная — это короткое замыкание. Пожар пока не удается потушить. Только локализовать. На месте работают 220 человек и 40 единиц техники, а также два пожарных поезда. По последним данным, открытое горение на месте пожара ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры пожара с высоты птичьего полета.