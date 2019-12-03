Стало известно, когда вступит в силу закон о предустановке российского софта

Закон о запрете продажи «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения вступит в силу 1 июля 2020 года. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторы законопроекта в качестве примера привели смартфоны, компьютеры и smart-телевизоры. Окончательный закрытый перечень устройств и софта будет определен Кабмином.

Отмечается, что благодаря нововведениям, россияне будут пользоваться гаджетами без дополнительной необходимости установки приложений. Данная мера, по мнению депутатов, направлена на продвижение отечественного программного обеспечения на рынке информационных технологий и защиту российского бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предустановка российского софта не приведет к росту цен на гаджеты.