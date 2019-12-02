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Мантуров: Предустановка российского софта не приведет к росту цен на гаджеты

, 21:52 | Карина Бернтгольц Видео 9

Глава Минпромторга РФ прокомментировал законопроект, который в третьем чтении приняла Государственная дума.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Joachim E. Röttgers

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал законопроект о предустановке российского софта, который в окончательном третьем чтении приняла Госдума. Согласно тексту документа, отечественное программное обеспечение будет устанавливаться на отдельные виды технически сложных товаров при их продаже. Речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV.

По словам главы Минпромторга, при грамотном подходе к реализации закона стоимость гаджетов не возрастет, сообщает ТАСС.

«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — приводит пресс-служба слова министра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон об установке российского софта на компьютеры и смартфоны.

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