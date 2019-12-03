  1. Пятый канал
  4. Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового

Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового

, 17:34 | Алиса Старжевская 239

Мало кто знает, но бард-песенник Эдуард Суровый, роль которого играет в юмористических сценках артист, вполне реальный персонаж.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya, imago stock&people, Alexander Keltik, Nadezhda Lebedeva

Про барда Эдуарда Сурового снимут документальный фильм, который покажут на широком экране. Продюсером фильма станет Гарик Харламов, пишет Teleprogramma.pro.

Мало кто знает, что герой музыкальных юмористических номеров Харламова — это вполне реальный человек. Юморист много лет исполнял со сцены реальные песни Сурового, которые были незаслуженно забыты любителями авторской песни.

Гарик Харламов и Вячеслав Дусмухаметов выступят продюсерами документального фильма о барде-исполнителе. Установить интересные подробности биографии взялся репортер Говард Кэмпбелл. Британец провел расследование и установил причину, по которой Эдуард Суровый был «вычеркнут из истории» СССР. По его данным, бард принимал участие в популярном музыкальном конкурсе в Брайтоне в 1974 году, где соревновался с самой группой ABBA.

Харламов искренне желает, чтобы фильм нашел свое место в сердцах зрителей, а не прошел линейно, как большинство кинолент в современном прокате. Юморист считает, что Суровый — удивительная фигура и легенда советской эстрады.

«Эдуард Суровый — аутентичный, он не от мира сего, это человек, у которого мозги работают иначе», — отметил шоумен.

Харламов собирался представить все факты в необычном жанре. Телезвезда надеется, что поклонники по достоинству оценят его продюсерскую работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

17:42
Предприниматель после ссоры подстрелил главу администрации в Нижегородской области
17:34
Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового
17:25
Гуманитарный форум «От знания к действию» проходит в Москве
17:21
Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной
17:15
Отец четверых детей Эмин Агаларов мечтает добавить в «команду» еще парочку
17:08
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

Сейчас читают

«Мисс интрига»: дочь Лободы попросила у мамы братика
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]