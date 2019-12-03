Про барда Эдуарда Сурового снимут документальный фильм, который покажут на широком экране. Продюсером фильма станет Гарик Харламов, пишет Teleprogramma.pro.

Мало кто знает, что герой музыкальных юмористических номеров Харламова — это вполне реальный человек. Юморист много лет исполнял со сцены реальные песни Сурового, которые были незаслуженно забыты любителями авторской песни.

Гарик Харламов и Вячеслав Дусмухаметов выступят продюсерами документального фильма о барде-исполнителе. Установить интересные подробности биографии взялся репортер Говард Кэмпбелл. Британец провел расследование и установил причину, по которой Эдуард Суровый был «вычеркнут из истории» СССР. По его данным, бард принимал участие в популярном музыкальном конкурсе в Брайтоне в 1974 году, где соревновался с самой группой ABBA.

Харламов искренне желает, чтобы фильм нашел свое место в сердцах зрителей, а не прошел линейно, как большинство кинолент в современном прокате. Юморист считает, что Суровый — удивительная фигура и легенда советской эстрады.

«Эдуард Суровый — аутентичный, он не от мира сего, это человек, у которого мозги работают иначе», — отметил шоумен.

Харламов собирался представить все факты в необычном жанре. Телезвезда надеется, что поклонники по достоинству оценят его продюсерскую работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы.