  1. Пятый канал
  4. В Кремле прокомментировали высказывания ФБР об опасности российских приложений

В Кремле прокомментировали высказывания ФБР об опасности российских приложений

, 16:05 | Светлана Александрова 34

По словам Дмитрий Пескова, никакие решения американских спецслужб не остановят распространение конкурентоспособной продукции из России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Milos Ruml, 5-tv.ru

Высказывания ФБР США о том, что российские приложения несут угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, не смогут помешать распространению конкурентоспособной продукции компаний из России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ответ американских спецслужб на письмо сенатора Чака Шумера.

«Это российская продукция, там причем были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе на рынке сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована», — сказал Песков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, лидер демократов в сенате США Чак Шумер опубликовал на своей странице в Twitter ответ Федерального бюро расследований на отправленное сенатором еще летом письмо, в котором он интересовался безопасностью российских приложений, в частности FaceApp. В ответе ведомства, который пришел только сейчас говорится, что российский софт может нести в себе «потенциальную контрразведывательную угрозу».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

16:11
«Быть женщиной — это красиво»: фото обнаженной Риты Дакоты восхитили фанатов
16:05
В Кремле прокомментировали высказывания ФБР об опасности российских приложений
16:01
Что грозит Лолите за обнародование личной переписки молодого мужа?
15:55
«С каждым может быть»: Лещенко заступился за исковеркавшую его фамилию Бузову
15:49
Пешеход полоснул сотрудника ГИБДД по лицу в Подмосковье — видео
15:46
Украинская компания продлила на 10 лет контракт по транзиту с «Транснефтью»

Сейчас читают

«Вот как не страшно за ребенка»: Джиган показал, как дурачится с дочкой Майей
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]