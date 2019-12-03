В Кремле прокомментировали высказывания ФБР об опасности российских приложений

Высказывания ФБР США о том, что российские приложения несут угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, не смогут помешать распространению конкурентоспособной продукции компаний из России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ответ американских спецслужб на письмо сенатора Чака Шумера.

«Это российская продукция, там причем были некоторые программы упомянуты, которые, скажем так, в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка, в том числе на рынке сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована», — сказал Песков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, лидер демократов в сенате США Чак Шумер опубликовал на своей странице в Twitter ответ Федерального бюро расследований на отправленное сенатором еще летом письмо, в котором он интересовался безопасностью российских приложений, в частности FaceApp. В ответе ведомства, который пришел только сейчас говорится, что российский софт может нести в себе «потенциальную контрразведывательную угрозу».