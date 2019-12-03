  1. Пятый канал
  4. Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной

Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной

, 17:21 | Анастасия Игонина 59

По предварительным данным, девушка спровоцировала падение девочки с высоты.

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

В Дагестане молодую няню подозревают в убийстве подопечной по неосторожности. Трагедия произошла 2 декабря.

Как сообщает управление МВД по республике, 23-летняя женщина из Дербента работала няней и присматривала за трехлетней девочкой. Около полудня ребенок забрался на кухонный шкафчик — за это подозреваемая ударила девочку по ногам.

Малышка упала и получила травмы, несовместимые с жизнью — девочка скончалась на месте происшествия. По данным полиции, у няни не было сертификата о прохождении необходимого обучения. Девушку задержали, материал по данному происшествию направлен в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мальчик в крови забежал в пекарню, спасаясь от отчима-убийцы в Татарстане.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

17:42
Предприниматель после ссоры подстрелил главу администрации в Нижегородской области
17:34
Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового
17:25
Гуманитарный форум «От знания к действию» проходит в Москве
17:21
Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной
17:15
Отец четверых детей Эмин Агаларов мечтает добавить в «команду» еще парочку
17:08
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

Сейчас читают

«Мисс интрига»: дочь Лободы попросила у мамы братика
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]