Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной

В Дагестане молодую няню подозревают в убийстве подопечной по неосторожности. Трагедия произошла 2 декабря.

Как сообщает управление МВД по республике, 23-летняя женщина из Дербента работала няней и присматривала за трехлетней девочкой. Около полудня ребенок забрался на кухонный шкафчик — за это подозреваемая ударила девочку по ногам.

Малышка упала и получила травмы, несовместимые с жизнью — девочка скончалась на месте происшествия. По данным полиции, у няни не было сертификата о прохождении необходимого обучения. Девушку задержали, материал по данному происшествию направлен в следственные органы.

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