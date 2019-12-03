Валерия призналась, что больше любит себя 50-летнюю

Певица Валерия открыто заявляет — она сейчас нравится себе больше, чем в 20 лет, пишет «7Дней.ру».

На вопросы, как артистке удается отлично выглядеть, исполнительница не отрицает, что прибегает к процедурам аппаратной косметологии. Основным источником энергии певица считает спорт. Несмотря на плотный гастрольный график, Валерия находит свободное время, для занятий физическими упражнениями у себя дома.

Своих поклонников звезда порадовала мотивационным видео. На камеру певица продемонстрировала свой комплекс упражнений, который позволяет ей поддерживать выносливость и физическое здоровье.

«Регулярные тренировки делают мою жизнь более качественной, моя физическая выносливость помогает мне работать и отдыхать на полную катушку. <…> Я сегодняшняя превосхожу по силе и выносливости себя двадцатилетнюю, и мне это очень нравится», — призналась Валерия фанатам.

Не все поклонники поверили, что женщина сохраняет стройное тело с помощью домашних занятий. Некоторые и вовсе пытались уличить певицу во лжи: мол Валерия вообще не берет в руки спортивный инвентарь.

«Лучше пойте»;

«Неправильно дышите. Наоборот надо»;

«Первый раз в жизни взяли в руки», — написали фолловеры.

Лишь истинные фанаты восхитились железной волей исполнительницы и пожелали ей еще больше здоровья и новых творческих вершин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия показала процесс реабилитации своей мамы после операции.