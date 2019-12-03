Бородина рассказала, почему вынуждена ходить к психологу

Ксения Бородина рассказала в интервью «7 Дней.ру», что программа «Перезагрузка» сильно на нее повлияла и ей пришлось обратиться к психологу. По словам знаменитости, программа про судьбы женщин. Порой звезде приходится слышать от героинь такое, от чего «волосы на голове шевелятся». В такие моменты телеведущая осознает, что ее проблемы — это цветочки.

«Иногда в „Перезагрузке“ появляются люди с такими судьбами, по которым американцы даже триллер не стали бы снимать», — цитирует Бородину издание.

Телеведущая рассказала, что некоторые истории оказались для нее очень болезненными. Однажды на программу пришла женщина, которая поделилась с Ксенией душераздирающей историей. Она связала двух своих дочек веревкой, положила на рельсы и ждала, когда поедет поезд. Однако какой-то охранник успел спасти девочек. После рассказа Ксения рыдала вместе с героиней. Поскольку телеведущая пропускает чужую боль через себя, ей пришлось обратиться к психологу.

«Нельзя после таких встреч просто встать, отряхнуться и сказать: „Так, следующий!“ Понимаете? Это больно! Поэтому даже сами психологи обращаются к специалистам, которые помогают им свою голову приводить в порядок», — резюмировала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший Бородиной дал скандальное интервью.