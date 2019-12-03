На большой экран вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» вышла в российский и эстонский прокат. Фильм снял Василий Чигинский, режиссер таких лент, как «Зеркальные войны» и «Первый после Бога». Сценарий написал Владимир Валуцкий, автор фильмов «Приключения Шерлока и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», «Мэри Поппинс, до свидания», «Адмиралъ», сериалов «Есенин» и «Диверсант».

Роль легендарного футболиста исполнил начинающий актер Александр Фокин. В фильме отметились и звезды экрана — Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов и другие.

Бюджет фильма — 360 миллионов рублей. Как гласят о нем первые отзывы, работа смотрится естественно и достоверно. Актеры сыграли без напускного пафоса, а авторы картины точно воссоздали советский быт. В создании литературной основы кино помогала вдова голкипера Валентина Яшина, а съемки футбольных сцен проходили с участием его внука Василия Фролова.

Вратарь Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического Труда. Единственный вратарь за всю историю футбола, получивший Золотой мяч. Лучший, по мнению FIFA, вратарь ХХ века.

За гибкость молниеносное перемещение и видение поля голкипер в неизменно черном свитере с буквой «Д получал прозвища «Черный паук», «Черная пантера» и «Черный осьминог».

Ранее 5-tv.ru писал, что внук Льва Яшина рассказал о съемках фильма о знаменитом вратаре.