Конец «холодной войны»: 30 лет назад на Мальте прошла историческая встреча глав СССР и США

Идея о бесполезности НАТО впервые появилась ровно 30 лет назад. Именно в эти дни на Мальте прошел саммит СССР — США, где Михаил Горбачев и Джордж Буш-Старший объявили, фактически, что «холодная война» закончилась, и страны встали на путь в «эпоху прочного мира». Оценки саммита разные, вплоть до жесткой — это была капитуляция Советского Союза, но вывод один — мир точно не стал прочнее. Корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов продолжит в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что саммит НАТО стартовал в Лондоне. В первый день много говорили о России.