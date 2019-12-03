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  4. Конец «холодной войны»: 30 лет назад на Мальте прошла историческая встреча глав СССР и США

Конец «холодной войны»: 30 лет назад на Мальте прошла историческая встреча глав СССР и США

, 23:16 Эфирная новость 30

30 лет назад, далекая от большой политики Мальта, на 48 часов стала ее центром. Джордж Буш и Михаил Горбачев встретились не для того, чтобы подписывать договоры. Лидеры сверхдержав должны были посмотреть друг другу в глаза и пожать руки. Тогда это было важнее любых подписей.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Лизунов и Эдуард Песов/, 5-tv.ru

Идея о бесполезности НАТО впервые появилась ровно 30 лет назад. Именно в эти дни на Мальте прошел саммит СССР — США, где Михаил Горбачев и Джордж Буш-Старший объявили, фактически, что «холодная война» закончилась, и страны встали на путь в «эпоху прочного мира». Оценки саммита разные, вплоть до жесткой — это была капитуляция Советского Союза, но вывод один — мир точно не стал прочнее. Корреспондент МИЦ «Известия» Вадим Хуланхов продолжит в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что саммит НАТО стартовал в Лондоне. В первый день много говорили о России.

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