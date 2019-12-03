Расследование дела о «небесной сотне» вновь встанет на тормоза

Верховная Рада пытается замять скандал с «Небесной сотней». Сегодня украинские депутаты приняли поправку в закон о государственном бюро расследований, ради которой митинговали и голодали адвокаты убитых героев Майдана. Расследовать их дело продолжат те же сотрудники, что занимались им предыдущие пять лет. А значит — правда о реальных причинах смерти некоторых участников «Небесной сотни» не вскроется.

Так считает бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. По ее данным, в списке жертв есть люди с вовсе не героическими биографиями — погибшие в результате ДТП, сердечного приступа, аллергии — и даже суицидники. Следователи и адвокаты в этом деле заодно — всеми силами пытаются скрыть факты — уверена Лукаш.

«Я считаю, что была сформирована огромная группа, задачами которой было: первое — не допустить, чтобы люди узнали правду, второе — дать виновным уйти от ответственности, третье — бесконечно осваивать деньги фондов и грантов на это, и четвертое — все время жаловаться и скорбеть», — заявила министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Лукаш заявила, что дело «Небесной сотни», скорее всего, никогда не будет доведено до конца. Поскольку задача следователей — максимально затянуть процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жертв ДТП и других происшествий на Украине записали в героев революции.