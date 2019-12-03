Певица Zivert рассказала о романе с Егором Кридом

Слухи о романе с Егором Кридом опровергла певица Zivert, сообщает портал KP.RU. Впервые одного из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса застали в компании с Юлией Зиверт в ноябре. На одной из вечеринок папарацци заметили беседующую пару. При этом Крид приобнимал девушку за талию.

Видео с артистами попало в интернет и породило разговоры об их отношениях. Этому способствовал сам рэпер. На вопрос о возможном дуэте с Zivert Егор ответил, что они для этого «слишком любят друг друга».

2 декабря на церемонии премии «Золотой хит» Юлия объяснила ситуацию. По ее словам, до общения с Кридом она не попадала в поле зрения прессы. Охотники за жаренными фактами обходили ее стороной, потому что девушка не посещает светские рауты и не выставляет напоказ личную жизнь. Репортеры так жаждали увидеть ее с мужчиной, что разговора с Кридом хватило, чтобы раздуть сенсацию.

«Сходила на день рожденья, пообщалась с Кридом — и нам тут же приписали роман. Но это, конечно, чушь несусветная!» — сказала Зиверт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Крид показал подписчикам сломанный палец.