Элтон Джон выбросил сумку Gucci за 250 тысяч рублей

Сумку Gucci за четыре тысячи долларов (примерно 257 тысяч рублей) выбросил Элтон Джон. Запись момента появилась в сети. Как уточняет портал Kulturomania.ru, это произошло в аэропорту Сиднея. Туда британский певец прибыл на собственном самолете.

На записи видно, как при сходе с трапа звезда кидает впереди себя дорогостоящий аксессуар. Через несколько секунд видно, что его поймал один из помощников исполнителя. Сумку положили в багажник рядом стоящего внедорожника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элтон Джон назвал Майкла Джексона «по-настоящему психически больным человеком». Командор ордена Британской империи рассказал, что поп-король не мог общаться со взрослыми, предпочитая детей, и в конце жизни отстранился от мира.