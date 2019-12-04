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  4. По факту ЧП в жилом доме под Белгородом возбуждено уголовное дело

По факту ЧП в жилом доме под Белгородом возбуждено уголовное дело

, 2:14 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 22

В результате взрыва газа обрушилась часть жилого строения. Погиб мужчина, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Онучин, 5-tv.ru

Следственный комитет по Белгородской области возбудил уголовное по факту ЧП, которое произошло в многоквартирном доме в поселке Яковлево по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 238 Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека».

По данным следствия, из-за взрыва бытового газа в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Шаландина в поселке Яковлево рухнула часть стены с первого по четвертый этаж. В результате пострадали шесть человек. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Позже под завалами было найдено тело мужчины 1983 года рождения.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшей трагедии. В свою очередь глава Белгородской области Евгений Савченко пообещал выплатить каждому жильцу полуразрушенного многоквартирного дома в поселке Яковлево по 30 тысяч рублей на текущие расходы.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как спасатели уносят тело погибшего при обрушении части дома под Белгородом.

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