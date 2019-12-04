Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Спектакль, достойный пера Ильфа и Петрова, разыгрался в лесу Ленинградской области. За 10 тысяч евро гражданин СНГ обещал переправить в Финляндию нескольких выходцев из Южной Азии. И действительно переправил, но через бутафорские пограничные столбы, которые заранее изготовил и установил в глухом лесу.

План не удался. После пересечения фальшивой границы иностранцы натолкнулись на настоящих пограничников. В результате все участники инсценировки оказались в полиции. Иностранцев теперь выдворят на родину, а предприимчивому гражданину грозит тюрьма.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что раскрыт новый способ кражи денег с банковских карт.