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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

, 9:32 Эфирная новость 209

Мужчина хотел за 10 тысяч евро перевести четырех граждан Средней Азии через границу России и ЕС.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Спектакль, достойный пера Ильфа и Петрова, разыгрался в лесу Ленинградской области. За 10 тысяч евро гражданин СНГ обещал переправить в Финляндию нескольких выходцев из Южной Азии. И действительно переправил, но через бутафорские пограничные столбы, которые заранее изготовил и установил в глухом лесу.

План не удался. После пересечения фальшивой границы иностранцы натолкнулись на настоящих пограничников. В результате все участники инсценировки оказались в полиции. Иностранцев теперь выдворят на родину, а предприимчивому гражданину грозит тюрьма.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что раскрыт новый способ кражи денег с банковских карт.

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