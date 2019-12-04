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В НАТО назвали основные угрозы, среди которых Россия

, 17:22 Эфирная новость 82

В декларации по итогам встречи лидеров стран альянса подчеркнуто продолжение введения ответных мер на размещение Россией новых ракет средней дальности.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

В Лондоне прошла основная сессия юбилейного саммита НАТО. В британской столице собрались главы государств и правительств стран альянса. Но атмосфера далеко не праздничная. В первую очередь НАТО раздирают финансовые противоречия. В Вашингтоне считают, что европейские члены организации тратят на оборону недостаточно денег, и требуют в два раза увеличить взносы в общую казну.

Североатлантическому блоку грозит также политический кризис. Турция вызвала всеобщее недовольство и действиями в Сирии, и закупкой российских ракетных комплексов, и отказом выделить войска для оборонных планов Польши и стран Балтии. А президент Франции Эммануэль Макрон теперь вынужден постоянно оправдываться за свои слова о «смерти мозга» НАТО.

Впрочем, генсек альянса оптимизма не теряет. Перед началом рабочей сессии Йенс Столтенберг заявил журналистам, что союзникам удастся преодолеть все разногласия.

«НАТО подвижна, активна. НАТО способна адаптироваться к обстоятельствам. И сегодня НАТО — самая успешная организация в истории, поскольку может меняться снова и снова, подстраиваясь под меняющийся мир. И европейские союзники теперь больше вкладываются в оборону. После долгих лет урезания бюджетов, военные расходы, наконец, растут», — сказал Генеральный секретарь НАТО.

По словам Столтенберга, уже в следующем году оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 миллиардов долларов. Генсек также сообщил, что на этом саммите впервые в истории обсудят усиление военных возможностей Китая и ответ альянса на связанные с ним вызовы.

После завершения сессии лидеры стран альянса выпустили итоговое коммюнике, в котором подчеркнули, что НАТО продолжит предпринимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности, назвав российское государство угрозой для евроатлантической безопасности. Как и ранее вместе с нашим государством рядом в списке стоит терроризм и все его проявления. Также среди угроз названы нестабильность за пределами границ НАТО, миграция, кибер- и гибридные угрозы.

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