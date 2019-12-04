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  4. Суд по делу об организованных кражах на железной дороге начался в Твери

Суд по делу об организованных кражах на железной дороге начался в Твери

, 16:28 Эфирная новость 17

Банда, состоявшая из 40 человек, останавливала товарные поезда, вскрывала контейнеры и забирала ценные грузы.

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В Твери начался суд по делу об организованных кражах на железной дороге. Банда состояла из сорока человек, всем предъявлены обвинения, 33 фигуранта арестованы. Следователи установили каналы сбыта похищенного имущества.

Преступники действовали с февраля по август 2018 года. При содействии сотрудников Октябрьской железной дороги налетчики на станции Ржев останавливали товарные поезда, вскрывали контейнеры и забирали ценные грузы. 

«В последующем груз реализовывался через подконтрольных обвиняемым юридических и физических лиц. Среди обвиняемых –  работники Октябрьской железной дороги, в том числе, руководители диспетчерского центра управления перевозками, локомотивная бригада, охрана поезда, а также иные лица», – сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Оперативники провели более сорока обысков. Похищенное изъято. Расследование дела продолжается.

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