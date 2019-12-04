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«Годы вносят коррективы»: Наряд Брежневой сравнили с тортом из взбитых сливок

, 14:49 | Карина Бернтгольц Фото 452

Историк моды Александр Васильев раскритиковал образ певицы на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

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Фото, видео: Instagram @ververa, @anilorak

Телеведущий и историк моды Александр Васильев в своей колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал наряд певицы Веры Брежневой на вручении премии «Золотой граммофон». Звезда получила на вечере две статуэтки. Одну — за композицию «Любите друг друга», а другую — за исполненную с Еленой Север песню «Зла не держи».

Однако гостям мероприятия она запомнилась только по этому. Настоящий фурор на светском рауте произвело ослепительно-белое платье артистки, декорированное спереди гигантской нежной розой. Эксцентричный наряд покорил публику и вызвал восхищение у подписчиков теледивы.

Однако Васильев не разделил всеобщего восторга. Ведущий признал, что 2010 году Брежнева действительно являлась иконой стиля, однако, по его мнению, экстравагантный образ исполнительницы на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» получился не очень удачным.

«Она всегда излучала легкость, счастье и жизнерадостность. И это прекрасно. Но годы всегда вносят свои коррективы. И хотя Вера по-прежнему соблазнительна, мне кажется, этот цветок, больше напоминающий торт из взбитых сливок, несколько утяжеляет ее образ», —цитируют 7days.ru историка моды.

Instagram @anilorak

Он добавил, что выделяющийся элемент на платье светской львицы в виде цветка сделал ее образ не безупречным. По мнению Васильева, огромная роза создавала впечатление, будто Брежнева набрала лишние килограммы, однако в действительности это не так.

«Он создает впечатление, что Вера набрала лишние килограммы, хотя я уверен, она даже стройнее, чем прежде», — отметил критик.

Ранее 5-tv/ru рассказывал, что Вера Брежнева получила от супруга Константина Меладзе необычный подарок.

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