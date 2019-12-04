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  4. «Пример железной воли»: Александр Васильев расхвалил наряд Полины Гагариной

«Пример железной воли»: Александр Васильев расхвалил наряд Полины Гагариной

, 20:00 | Анастасия Игонина Фото 735

Историку моды пришлось по душе платье, в котором певица пришла на светское мероприятие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @gagara1987

Историк моды Александр Васильев похвалил эффектный наряд Полины Гагариной, который артистка выбрала для появления на премии «Золотой граммофон».

Для светского выхода певица выбрала короткое черное платье с открытыми плечами, декорированное перьями. По мнению Васильева, Гагарина своим нарядом подчеркнула свои «шикарные ноги».

Instagram @gagara1987

При этом искусствовед отметил, что Полина Гагарина — это «пример железной женской воли», поскольку ей удалось радикально постройнеть.

«Полина помолодела и постройнела за последние годы. Я видел ее фотографии в юности — она была просто пампушкой», — высказался Васильев в своей авторской колонке в издании «7Дней».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина устроила в соцсетях «битву платьев».

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