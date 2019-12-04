«Пример железной воли»: Александр Васильев расхвалил наряд Полины Гагариной

Историк моды Александр Васильев похвалил эффектный наряд Полины Гагариной, который артистка выбрала для появления на премии «Золотой граммофон».

Для светского выхода певица выбрала короткое черное платье с открытыми плечами, декорированное перьями. По мнению Васильева, Гагарина своим нарядом подчеркнула свои «шикарные ноги».

Instagram @gagara1987

При этом искусствовед отметил, что Полина Гагарина — это «пример железной женской воли», поскольку ей удалось радикально постройнеть.

«Полина помолодела и постройнела за последние годы. Я видел ее фотографии в юности — она была просто пампушкой», — высказался Васильев в своей авторской колонке в издании «7Дней».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина устроила в соцсетях «битву платьев».