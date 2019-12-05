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«Ноутбук вытащили»: жена экс-управделами президента рассказала об ограблении

, 0:32 | Алиса Маркова 38

Супруга члена Совета Федерации от Москвы Олеся Кожина-Бословяк лишилась дорогой техники.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Жена сенатора Владимира Кожина Олеся Кожина-Бословяк подверглась ограблению в Москве. По данным 5-tv.ru, неизвестный похитил из машины BMW X5 ноутбук Macbook Air 13. В момент ограбления Олеся Кожина-Бословяк находилась возле одного из столичных бизнес-центров.

«Ноутбук украли из машины. Больше ничего, только ноутбук вытащили из машины, чехол оставили», — рассказала 5-tv.ru Олеся Кожина-Бословяк.

По словам жертвы ограбления, она уже написала заявление в полицию, сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Супруг пострадавшей Владимир Кожин занимал пост управляющего делами президента с 2000 года по 2014 год. Сейчас он является членом Совета Федерации от Москвы.

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