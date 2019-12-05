Французский режиссер Эрик Толедано: «Кино способно влиять на мир!»

Французский режиссер и сценарист Эрик Толедано в рамках презентации фильма «Особенные» о детях с тяжелыми формами аутизма, которая состоялась в Москве, рассказал о влиянии кино на людей в моральном плане.

В эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» Эрик Толедано отметил, что может способствовать изменению мира в целом. По его мнению, в настоящее время люди не особо доверяют политикам и средствам массовой информации. Режиссер считает, что именно кино являет собой то средство выражения, к которому доверие людей не иссякло.

«Может быть потому, что мы существуем вне ситуации сиюминутности, отрывочности во времени, которой связаны журналисты и политики. Может быть потому, что когда захватывает какой-то сюжет мы тратим два-три года своей жизни на то, чтобы, как наваждение, не выходя из этой темы, пытаться освоить его со всех сторон и представить с максимальной достоверностью», — сказал Эрик Толедано.

Режиссер уверен, что кино захватывает зрителя именно своей эмоциональной составляющей и те чувства, которые люди испытывают во время просмотра ленты имеют очень большое значение для кинематографистов. Эмоции обывателей лишний раз подтверждают, что они разделяют точку зрения авторов той или иной картины.

«Совсем недавно мы были приняты президентом Франции Эммануэлем Макроном. И, если фильм поднялся на такую государственную высоту, то это значит, что в самых высших сферах государственной власти люди понимают, что французы тронуты этим фильмом, что он затронул важную общественную тему, к которой должны подключиться даже политики», — отметил Эрик Толедано.

Кинематографист подчеркнул, что профессия позволяет ему, по-своему, влиять на мир. Именно поэтому он любит то, чем занимается на протяжении жизни.

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