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Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

, 7:36 Эфирная новость 25

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года. Нововведения коснутся водителей автобусов и грузовиков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Heinz Krimmer, 5-tv.ru

Иностранным водителям автобусов для работы в России придется проходить переобучение. Подобные меры предполагается ввести и для иностранцев за рулем грузовиков и автобусов. С такой инициативой выступили в ГИБДД.

Кроме того в ведомстве считают необходимым установить срок действия иностранного водительского удостоверения. В ведомстве подчеркнули, что новые правила будут направлены на повышение безопасности на дорогах.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на официальную статистику, в этом году в России число аварий с участием автобусов увеличилось на 12%. В них погибло более 250 человек, пострадало свыше восьми тысяч. Большая часть ДТП произошла именно по вине водителей. В том числе — пьяных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие штрафы для водителей появятся с 1 января 2020 года.

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