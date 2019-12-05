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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы Стародубцевой

, 6:13 Эфирная новость 14

Четырехлетней девочке с врожденным пороком сердца нужна дорогостоящая операция.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 301

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для четырехлетней Алисы. О девочке с тяжелейшим пороком сердца мы рассказывали два года назад — тогда, благодаря помощи телезрителей Пятого канала, Алисе была проведена дорогостоящая операция в Голландии. Но это было лишь начало борьбы со смертельной патологией — ребенок растет и сердце снова не справляется с нагрузкой. Малышке срочно нужна повторная операция.

Стоит она почти пять миллионов рублей. У родителей девочки таких денег нет. Спасти Алису можно только всем вместе. Корреспондент МИЦ «Известия» Анастасия Серманова с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение рака крови для Миши Балашова.

Тема:
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