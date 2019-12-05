В Совфеде ответили на слова лидера Польши о России

В Совете Федерации оценили слова президента Польши Анджея Дуды. На пресс-конференции по итогам состоявшегося саммита Североатлантического альянса лидер страны заявил, что не считает Россию врагом НАТО. Его высказывание прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

По словам сенатора, сказанное главой Польши следует адресовать американскому президенту. Ранее Дональд Трамп дал понять, что не считает РФ противником и призвал к сотрудничеству с ней. Многие лидеры стран альянса его поддержали.

При этом Джабаров считает, что ситуация между Россией и Западом в ближайшем будущем не изменится. Потепление отношений произойдет постепенно, отмечает зампред комитета.

«Настанет время, когда у нас будут нормальные, прагматические и взаимовыгодные отношения, в том числе и с НАТО», — предположил Джабаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО назвали основные угрозы, среди которых Россия.