В Германии назвали главного противника НАТО

Журналист немецкого издания Die Welt считает, что у НАТО появился влиятельный враг. Автор статьи из Германии утверждает — Североатлантический альянс должен опасаться и считать своим противником Китайскую народную республику.

Сообщается, что единого мнения по поводу Китая у НАТО нет. Так, Соединенные Штаты уже длительное время видят в КНР противника и ведут с ним борьбу с помощью санкций. А вот Франция и Германия явно «недооценивают опасность, исходящую от Китая».

«Китай настолько сильно вооружен, что роль американцев как державы-гаранта безопасности таких стран, как Австралия, Южная Корея, Япония, становится все более сомнительной. Все это может иметь драматические последствия также для безопасности Европы», — пишет немецкий журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австралийские эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем. Ученые рекомендуют Америке пересмотреть «устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит».